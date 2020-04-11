Down sendromlu çocuğu için ödenen engelli bakım aylığını kampanyaya bağışladı - Son Dakika
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Down sendromlu çocuğu için ödenen engelli bakım aylığını kampanyaya bağışladı

6 saat önce

Düzce'de iki yıl önce felç geçiren eşi ve 6 yaşındaki down sendromlu çocuğuyla yaşayan Merve Bıçak, oğlu için aldığı engelli bakım aylığını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Down sendromlu çocuğu için ödenen engelli bakım aylığını kampanyaya bağışladı, System.String[]

Düzce'de iki yıl önce felç geçiren eşi ve 6 yaşındaki down sendromlu çocuğuyla yaşayan Merve Bıçak, oğlu için aldığı engelli bakım aylığını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Cumayeri ilçesinde iki yıl önce felç geçiren eşi Erman Bıçak ve down sendromlu oğlu Eymen ile yaşayan Merve Bıçak, bir yandan ve eşi ve çocuğuna bakarken bir yandan da evinde kurduğu atölyede keçeden yaptığı oyuncak ve süs eşyasını sosyal medya üzerinden satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını açıklamasının ardından eşiyle harekete geçen Bıçak, "Bizden daha kötü durumda olanlar vardır" diyerek oğlu için aldığı engelli bakım aylığını kampanyaya yatırdı.

Çevresindekilerin de kampanyaya destek olması için sosyal medyadan çağrıda bulunan Bıçak, oğlunun ağzından da bir mesaj yazdı.

"Çorbada tuzumuz olsun istedik"

Merve Bıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kez kırılma anları yaşadığını, Eymen'in doğduğunda özel bir çocuk olduğunu bilmediklerini ve sonradan öğrendiklerini söyledi.

Bıçak, "Allah çocuğumu özel göndererek güzelliklerini de peşinden gönderdi. Eymen'den sonra hayatımız daha değişik oldu. Eymen'in şu anda devletin verdiği ücretsiz özel eğitim rehabilitasyon merkezinde dersleri var. Haftada bir gün 3 saat gittiğimiz. İki senedir sıkıntılı bir süreç geçirdik ama bu sürede bize devletimiz yetti tek kelimeyle." dedi.

Eşi Erman Bıçak'ın da iki yıl önce kalp yetmezliği ve çeşitli sebeplerden ötürü felç geçirdiğini ve uzun süre hastanede tedavi olduktan sonra evde yaşamını sürdürdüğünü anlatan Bıçak, şöyle konuştu:

"Eşim çok sıkıntılı günlerin ardından artık yürüyebiliyor. Devletimiz o konuda da donanımlı hastaneleri olsun, emeklilik imkanı olsun hep arkamızdaydı. Bir akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca çok duygulandım. Bize bu güne kadar yeten devlete biz de bir şey yapmalıyız diye düşündüm. Benim çocuğum oyuncakları olmadan yaşar ama vatansız yaşayamaz. Zor, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 'Bizde zırnık yok.' diyemezdik. Devletin bize verdiği bu yardımın biz de bir aylığını göndererek destek olmak istedik. Biraz çorbada tuzumuz olsun, bizlere de anısı olsun istedik."

Eymen'in Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük sevgi duyduğunu anlatan Bıçak, "Televizyonda her gördüğünde, dışarıya her çıktığımızda Türk bayrağı gördüğünde selam verir, bayrağın sallanma hareketini yapar benim oğlum. Cumhurbaşkanımızı gördüğünde dili döndüğünde 'dede' der." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:07 Kaynak: AA

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