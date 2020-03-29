Son Dakika › Yerel › Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi - Son Dakika
Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi
12 dakika önce
Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı 'evde kal' şarkısını söyleyerek, Down Sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara 'evde kal' mesajı verdi.
Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi
ERZURUM - Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı 'evde kal' şarkısını söyleyerek, Down Sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara 'evde kal' mesajı verdi.
30 yaşında ki Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede, korona virüsünün Dünya'da ve Türkiye'de hızla yayılmaya devam etmesinin ardından Down Sendromlu oğlu ile beraber şarkı söyleyerek, Erzurumlu vatandaşlara virüse karşı korunmak amaçlı evde kalın çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek