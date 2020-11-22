Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı - Son Dakika

Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı

22.11.2020 13:14
Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı, System.String[]

Mersin'de annesi Meryem Subaşı tarafından yürüyemediği için 14 aylıkken Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine götürülen ve hızlı bir şekilde eğitimlerine başlanan down sendromlu çocuğun, 10 aylık eğitim sürecinin ardından hem yürümeye hem de kelime kullanmaya başladığı bildirildi.

Mersin'de annesi Meryem Subaşı tarafından yürüyemediği için 14 aylıkken Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine götürülen ve hızlı bir şekilde eğitimlerine başlanan down sendromlu çocuğun, 10 aylık eğitim sürecinin ardından hem yürümeye hem de kelime kullanmaya başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Yaşam Merkezinin başarılı eğitimcileri tarafından sunulan ücretsiz hizmetlerle özel gereksinimli çocukların gelişimlerine katkı sağlanıyor. Bunun bir örneği de down sendromlu Mehmet Akif Subaşı oldu. Annesi tarafından yürüyemediği için 14 aylıkken Engelsiz Yaşam Merkezine getirilen çocuk, başarılı eğitimcilerin 10 aylık terapisi sonucunda yürümeye ve kelime kullanmaya başladı. Artık müzik eşliğinde çiftetelli bile oynayan çocuğun merkezdeki hareketliliği ile anne Meryem ve baba Mustafa Subaşı'nın yanı sıra tüm eğitimcilerin yüzü gülüyor.

Çocuğun gelişimine, ablası Ayşe Miray'da oyunları ile katkı sağlıyor. Evde, ablası Ayşe Miray ile oyunlar oynayan çocuk, ablasının söylediği kelimeleri tekrar ediyor, her gün yeni bir kelime öğreniyor.

"Mehmet Akif yürümeye ve kelime kullanmaya başladı"

Mehmet Akif daha 14 aylıkken Büyükşehir Engelsiz Yaşam Merkezini keşfettiklerini söyleyen Anne Subaşı, "O dönem oğlumuz sürünüyordu ve kelime kuramıyordu. Daha sonrasında hemen seanslara başladık. Bilge Hocanın bize çok fazla katkısı oldu. Aynı zamanda merkezin de. Böylelikle Mehmet Akif yürümeye ve kelime kullanmaya başladı. Süreç çok daha hızlı ilerledi. Mehmet Akif şimdilik çok rahat yürüyor ve kullanabildiği kelimeler de çok fazla. Aynı zamanda rehabilitasyon desteği de alıyoruz. Orada da fizyoterapist 2 bireysel öğretmenimiz var. Onlarla birlikte aslında ekip halinde çalışmış oluyoruz. Onların verdiği bütün ödevleri de ben bire bir evde gerçekleştiriyorum. Belki de bu kadar iyi gelişim sağlamasının bir nedeni de bu olabilir. Ailenin desteği de çok önemli çünkü" dedi.

"Bu tesis onlar için bir hazine"

Engelsiz Yaşam Merkezinde her türlü olanağın sunulduğu, bu nedenle hem Mehmet Akif hem de diğer tüm çocuklar adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini sunan Anne Subaşı, "Bu tesis çok güzel. Onlar için kurulmuş bir hazine gibi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde de online bir şekilde destek olduk"

Yürüttüğü başarılı eğitimlerle Mehmet Akif'in yürümesine ve kelime kullanmasına olanak sağlayan eğitimcilerden Fizyoterapist Bilge Yıldırım ise "Mehmet Akif buraya geldiğinde sadece sürünüyordu. Biz onu yaş grubundan dolayı hemen acil bir eğitim planına aldık. Bu süreçte bize ailemizin çok katkısı oldu. Çünkü tüm süreci ailemiz bizimle takip etti. Aynı zamanda rehabilitasyon öğretmenleri ile birlikte çalıştık. Burada yaptığımız duyusal aktivitelerle Mehmet Akif hızlıca emekledi. Daha sonra sesler çıkarmaya başladı ve yürüdü. Pandemi döneminde de biz Mehmet Akif'i boş bırakmadık, online bir şekilde görüntülü destek hattımızdan destek olduk. Şimdi de burada hijyene dikkat ederek derslerimize devam ediyoruz. Bu aşamada bize hem rehabilitasyonu hem de ailesi çok yardımcı oldu. Bu bir ekip işidir" diye konuştu. - MERSİN

Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı
Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı
Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı
Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı
Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı

Subaşı, Mersin, Meryem, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı         
12:01
Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor         
11:55
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 13:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei