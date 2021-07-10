Down sendromlu çocuk viyadüğe çıktı, yürekler ağza geldi! Olay saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Canik ilçesinde belediye binasının karşısındaki viyadükte meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Down sendromlu bir çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple viyadüğün yanındaki bariyerlerin arasına girdi. Sürücüler, kornaya basarak çocuğun yola çıkmasını önlemeye çalıştı.

YOLDAN GEÇENLER YARDIMINA KOŞTU

Yoldan geçerken durumu fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü çalışanı Olcay Karataş ve yoldan geçen bir sürücü çocuğu sırtlarına alarak ana yolun güvenli bölümüne taşıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Çocuğu yüksek yol kenarından alıp, yolun güvenli tarafına taşıyan sürücüler daha sonra polisi bekledi. Çocuk, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.