Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu - Son Dakika

Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu

20.03.2021 11:20

Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtulduANKARA'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Günü' kapsamında 2 yıl önce başlatılan 'Birlikte Başaracağız' projesi ile down sendromlu çocuklar akupunktur tedavisi uygulanarak fazla kilolarından kurtuldu.

Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu

ANKARA'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Günü' kapsamında 2 yıl önce başlatılan 'Birlikte Başaracağız' projesi ile down sendromlu çocuklar akupunktur tedavisi uygulanarak fazla kilolarından kurtuldu. Projeye katılan Atakan Arlı da (17) 40 kilo vererek 107 kilodan 67 kiloya düştü.

Başkent'te özel klinikte 2 yıl önce '21 Mart Dünya Down Sendromu Günü' kapsamında down sendromlu çocukların kilo kontrolünü sağlamak amacıyla 'Birlikte Başaracağız' projesi başlatıldı. Proje kapsamında 40'ı aşkın down sendromlu çocuk, ücretsiz tedavi edilip, fazla kilolarından kurtulurken düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırıldı.

ATAKAN, TEDAVİ İLE 40 KİLO VERDİ

Fazla kiloları nedeniyle yürüyemez duruma gelen down sendromlu Atakan Arlı da proje ile 1 yılda 40 kilo verdi. Akupunktur tedavisi ile 107 kilodan 67 kiloya düşen Arlı, destek almadan yürümeye başladı. Anne Gülden Arlı, oğlunun kalp ameliyatı geçirdiğini, hareket edemez hale geldiğini ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirterek "Oğlumla her hafta hastanedeydik. Sürekli hastalanıyordu. Yürüyemez haleydi. 107 kiloya kadar çıktı. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüryordu. Sürekli serum alıyorduk. Bir yıl önce projeden haberimiz oldu. Her hafta geldik kliniğe. Tedavi ile 40 kilo verdik. Atakan yürümeye başladı" dedi.

'DÜRTÜSEL KONTROLÜ AKUPUNKTURLA YAPTIK'

Dr. Buğra Buyrukçu, down sendromlu çocukların mutlu olabilmek için sürekli yemek yediklerini, çocuklarda bir süre sonra kontrolsüz yemek yemenin geliştiğini ve dürtülerine engel olamadıklarını, bu nedenle obezite geliştiğini belirtti. Buyrukçu, down sendromlu çocukların yüzde 85'inin kalp hastalığıyla dünyaya geldiğini, kilo alımı nedeniyle de bu hastalıkların tetiklendiğini ve ilaca bağlı yaşamlarını sürdürdüğünü kaydederek "Biz bu çocukların kilo vermesine destek olabilmek için başlattık bu projeyi. Özellikle down sendromlularda dürtüsel kontrol olmadığı için bu dürtüsel kontrolü biz akupunkturla yaptık. Hem vücut akupunkturu yaparak normal metabolizma hızlarını artırdık; böylece daha fazla evde oturdukları halde enerji yakmaya başladılar, metabolizmaları hızlandı ve yağ yakmaya başladılar, hem de kontrolsüz yemek yeme dürtüsünü kulak akupunkturuyla kontrol altına almaya çalıştık. Küçük çocuklarla iğneden korkmalarını engellemek için lazer akupunktur uyguladık" dedi.

'AİLE PROJEYE TAM UYUM SAĞLAMALI'

Buyrukçu, projeye katılımın tamamen ücretsiz olduğunu ve bugüne kadar 40 çocuğun sağlığına kavuştuğunu 27'sinin tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Doktor Buyrukçu, projeye katılan çocuklardan en küçüğünün 3,5 yaşında olduğunu bildirerek, "Aile projeye tam olarak uyum sağlamalı. Bazen aileler çocuklarına kıyamıyor ve beslenme sisteminde istediklerini veriyorlar. Eğer istediğimiz uyumu yakalayamazsak proje dışına çıkarıyoruz. Diğer şartımız da başarılı çocuklarımız proje kapsamında diğer down sendromlu çocuklara örnek oluyorlar. Burada ana hedefimiz sağlıklı beslenme sisteminin kurgulanması. Çocuklar artık bir daha çok fazla ekmek yemeyecekler. Her istediklerinde buz dolabını açıp istediklerini alamayacaklarını öğrendikten sonra bırakıyoruz ve testlerini yapıyoruz" diye konuştu.

'OKUL BAŞARILARI ARTTI'

Buyrukçu, projenin ana amacının tüm topluma örnek olmak olduğunu vurgulayarak, "Bu ortamda çocuklara sağlıklı beslenme sistemi kurguladık. Bu proje kapsamında çocuklar okulda da çok başarılı oldular. Birisi de üniversiteyi kazandı. Anne, baba ve kardeşlerle kurulan iletişimdeki başarısızlık tamamen düzeldi. Kelimeleri öğrenmeye başladılar. İdeal kilolalarına geldikten sonra bir daha kilo almalarını engellemek için özel bir tedavi uyguladık" diye konuştu.

Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu
Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu
Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu
Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu
Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu
Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu

Sağlıklı Beslenme, Down Sendromu, 21 Mart, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu çocuklar, akupunkturla fazla kilolarından kurtuldu - Son Dakika


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