Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocuklar Başkan Koltuğuna Oturdu

Down Sendromlu Çocuklar Başkan Koltuğuna Oturdu

44 dakika önce

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı makamında ziyaret eden Akhisar Down Sendromu Derneğinin özel çocukları 21 dakika boyunca başkanın koltuğuna oturarak isteklerini iletti.

Down Sendromlu Çocuklar Başkan Koltuğuna Oturdu, System.String[]
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı makamında ziyaret eden Akhisar Down Sendromu Derneğinin özel çocukları 21 dakika boyunca başkanın koltuğuna oturarak isteklerini iletti.

Akhisar Down Sendromu Derneği tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı makamında ziyaret ederek 21 dakika her Down Sendromlu başkanın koltuğuna oturdu.

Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı Neşe Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri bu farkındalık etkinliğini diğer protokol üyeleri ile de paylaşacaklarını kaydetti. Dernek Başkanı Çalışkan yaptığı açıklamada, "21 Mart Çarşamba günü Dünya Down Sendromu günü öncesi farkındalık oluşturmak adına ilk olarak Kaymakam Sabit Kaya'yı ve ardından Belediye Başkanımız Salih Hızlı'yı makamında ziyaret ettik. Burada ziyarete katılan her özel çocuğumuz 21 dakika boyunca dilek, istek ve arzularını başkana iletti. Teşekkür ederiz, Başkanımız Salih Hızlı'da özel bir ilgi göstererek ziyaretimizi 21 dakika üzerinde tuttu. Bizleri kabul eden tüm protokol üyelerini de bu farkındalığa ortak etmek istiyoruz" dedi.

Böyle güzel bir etkinliğe ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Salih Hızlı ise şunları söyledi: "Biz farkındayız! Dileğim herkes bunun farkına varır!"

Akhisarlı özel çocuklar Yasemin Eraslan ve Öznur Kılıcı, Belediye Başkanı Salih Hızlı'ya sevgisini göstermek için ziyaret sırasında şarkı söyledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Akhisar, 21 Mart, Salih Hızlı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka Maçını Yönetecek Cem Yılmaz, Gösterisinden Elde Edilen 300 Bin TL'yi Down Sendromu Derneği'ne Bağışladı 21 Mart 2019 Terazi Burcu, Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek? Yardım Etmek İsteyen Vatandaş, Canını Zor Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocuklar Başkan Koltuğuna Oturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]