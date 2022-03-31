DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU - Son Dakika
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DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU

31.03.2022 14:07

Burdur'da down sendromlu çocuklar düzenlenen etkinlikte bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

Burdur'da down sendromlu çocuklar düzenlenen etkinlikte bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte kentteki down sendromlu çocuklara yangın söndürme eğitimi verildi. İtfaiye müdürlüğü bahçesindeki etkinlikte çoocuklar İtfaiyeci kıyafetlerini giyip itfaiye aracıyla tur attı. Çocuklar yakılan ateşi yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

Hava muhalefeti nedeniyle etkinliği 21 Mart günü yapamadıklarını söyleyen Ercengiz tatbikatta çocuklara yangın eğitimi verildiğini anlattı. Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da çocukların itfaiyeci elbiseleriyle mutlu bir gün geçirdiğini anlattı.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU

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TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı

İtfaiye, 21 Mart, Yangın, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU - Son Dakika


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