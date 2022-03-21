Down sendromlu çocuklar deniz canlılarını akvaryumda yakından gördü - Son Dakika
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Down sendromlu çocuklar deniz canlılarını akvaryumda yakından gördü

21.03.2022 16:34
Down sendromlu çocuklar deniz canlılarını akvaryumda yakından gördü

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören down sendromlu çocuklar, binlerce deniz canlısını akvaryumda yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören down sendromlu çocuklar, binlerce deniz canlısını akvaryumda yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören down sendromlu çocuklar, Bayrampaşa'daki Avrupa'nın en büyük akvaryumlarından İstanbul Sea Life'ı görme fırsatı buldu.

İçerisinde yüzlerce türden 15 binin üzerinde deniz canlısı; 83 metrelik, İstanbul'un en uzun okyanus tünelinin ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların bulunduğu akvaryumu gezen down sendromlu bireyler, deniz dünyası hakkında bilgi edindi, ardından akvaryumda hatıra fotoğraf çektirdi.

Mutluluklarını dile getiren çocuklar, organizasyonu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.

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Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Down sendromlu çocuklar deniz canlılarını akvaryumda yakından gördü - Son Dakika


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