Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocuklar Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Down Sendromlu Çocuklar Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

51 dakika önce

Afyonkarahisar'da down sendromlu anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Down Sendromlu Çocuklar Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti, System.String[]
Afyonkarahisar'da down sendromlu anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler kararı ile "Dünya Down Sendromu Günü" olarak kabul edilen 21 Mart nedeniyle Sahipata Fatma Aliye Hatun anaokulu öğrencileri, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, down sendromlu çocuklara polis arabası ve oyuncak bebek hediye etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür yardımcısı Zafer Ünüvar, down sendromlu çocuklara Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü gezdirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motorsikletli Polis Timleri (Yunuslar) ile şehirde devriye atan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız; "Down sendromlu çocukların hayatta hep yanlarında olacağız. büyümek, konuşmak, yürümek, sevmek, gülmek gibi bütün özelliklerimizle bu evlatlarımızla aynı olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bugün müdürlüğümüz çocuklarımız sayesinde "+1" değer kazandı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Afyon, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocuklar Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]