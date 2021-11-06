Down sendromlu çocuklar engelleri "kulaç atarak" aşıyor - Son Dakika

Düzce'de down sendromlu çocuklar, hayata geçirilen proje sayesinde yüzme eğitimi alarak hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eylül ayında down sendromlu çocuklara yönelik "Kulaçla Engelleri Aşıyoruz Projesi" uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında, Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü yüzme havuzuna gelen, 7 ila 10 yaşlarındaki 6 down sendromlu çocuk, uzman eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Haftada 3 gün ikişerli gruplar halinde yüzme havuzunda ders alan çocuklar, hem yüzme öğreniyor hem de suda eğlenceli zaman geçiriyor.

"Çocuklarla aramızda ayrı bir sevgi oluştu"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yüzme antrenörlüğü yapan Murat Batuhan Demir, AA muhabirine, çocuklarla aile gibi olduklarını ve antrenmanların keyifli geçtiğini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce hayata geçirilen projeye 6 down sendromlu çocuğun dahil olduğunu aktaran Demir, "Projemiz oldukça iyi gidiyor. Yüzme havuzunda, yılda yaklaşık 4 bin öğrenciye kurs veriyoruz fakat ben özel öğrencilerle de ilgileniyorum. Bu çocuklarımızla birebir ilgileniyorum. Hepsini aynı anda eğitime alamıyorum çünkü özel çocuklarla bire bir eğitim yapmak ve onlara özel ilgi göstermek zorundayım. En fazla 2 çocuğumuzla birlikte antrenman yapabiliyoruz." diye konuştu.

Demir, projeyle özel çocukların spor yapmasını ve sosyalleşmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatarak eğitim verdikleri çocuklarla iyi bir iletişim kurduğunu belirtti.

Ailelerin de projeden memnun olduğunu dile getiren Demir, "Çocuklarla aramızda ayrı bir sevgi oluştu. Özel çocuklarımız eve kapandığında maalesef gerileme meydana geliyor. Ne kadar ilerlersek ilerleyelim kısa bir ara verdiğimizde öğrettiğimiz her şey sil baştan tekrar başlıyor. Özellikle yüzme, ata binme, özel çocuklarımızda ayrı bir terapi etkisi yapıyor. Sporla engelleri aşıyoruz. Özel çocuklara spor hem sosyalleşme hem de kendilerini bulma açısından çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Demir, projenin kapsamını genişletmek için çalışmaların sürdüğünü anlatarak, "Hizmet verirken keyif alıyoruz. Talep eden ailelerin çocuklarını evlerinden alıp eğitimin ardından tekrar evlerine bırakıyoruz. Çocuklarımızın rahatlamış bir şekilde eve gitmeleri, aileleri de mutlu ediyor." dedi.

"Şampiyon yüzücü yetiştireceğimizi düşünmeye başladık"

9 yaşındaki down sendromlu Metehan Kuşçuoğlu'nun babası Mete Kuşçuoğlu, oğlunun durumunun kendilerine çok şey öğrettiğini söyledi.

Oğlunun özel bir çocuk olduğunu ve kendilerini karşılıksız sevdiğini dile getiren Kuşçuoğlu, "Oğlum bize karşılıksız sevgiyi öğretti. İnsanların hiç kaybetmemesi gereken bu duyguyu onlar ömür boyu taşıyor. Metehan bizim dördüncü çocuğumuz. Bu durum, kolayca alışabildiğimiz bir durum olmadı." diye konuştu.

Kuşçuoğlu, çocuklarının sosyal ortamlarda kendini geliştirdiğini gördüklerini, yüzme kursuna başlamasının da gelişimine katkı sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hocamız bizi aradı ve böyle bir proje olduğunu söyledi. Birçok çocukla olacak, diye endişe ettik ama birebir ilgileniliyor. Biz de kendisinde bu isteği görünce şampiyon yüzücü yetiştireceğimizi düşünmeye başladık. Çocuğumuz ortamı çok sevdi. Diğer arkadaşları da onu olumlu yönde etkiliyor. Konuşma tarzı değişti. Okula da başladı ve kendisine başka bir dünya kurdu. Devletimizin özel çocuklar için yaptığı hizmetlerden aileler de çocuklar da memnun."

"Çocuklarımıza özel ilgi gösterilmesi bizi mutlu etti"

Anne Emine Kuşçuoğlu da özel çocuklara ön yargıyla yaklaşılmamasını isteyerek, "Oğlumuz her şeyin üstesinden gelebileceğini bize gösteriyor. Bu çocuklarımıza ön yargılı davranılmamasını istiyorum. Diğer 'normal' dediğimiz çocuklarla arkadaşlık kurmalarına müsaade edilmesini istiyorum. Çocuklarda bu ön yargı durumu yok ama ailelerde bu maalesef var." ifadelerini kullandı.

Yüzme kursunun kendileri için bir fırsat olduğunu belirten Kuşçuoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuğumuzu sporla tanıştırmayı düşündüğümüzde sudan çok hoşlandığını bildiğimiz için bu proje bize çok uygun geldi. Belediyemizin ve yetkililerin bize bu imkanı sağlaması, çocuklarımıza özel ilgi alaka göstermesi bizi çok mutlu etti. Yüzme kursunun her yönden gelişimine katkısı olacağını düşündük ve başlattık."

Kuşçuoğlu, çocuklarının ileride iyi bir sporcu olacağına inandıklarını dile getirerek, onun bu alanda ilerlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.