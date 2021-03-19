Son dakika haber: ESKİŞEHİR Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu - Son Dakika

Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu

ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası (ESKUBER) tarafından düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklara hayal ettikleri karakterlerin kıyafetleri giydirildi. Makyaj da yapılan çocukların kimi prenses, kimi asker, polis, efe oldu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, Odunpazarı Belediyesi ve ESKUBER bir etkinlik düzenledi. Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, down sendromlu çocuklar olmak istedikleri karakterleri söylediler. Etkinlikte çocuklara hayal ettikleri karakterlerin kostümleri giydirildi. Ardında da ESKUBER üyesi kuaförler, çocukları giydirerek hayal ettikleri karakterlere dönüştürdü. Çocuklardan kimi prenses kimi de asker, polis, efe oldu. Kızların saçlarına karakterlerin özelliklerine göre şekil verildi. Tırnaklarına ise istedikleri renklerde ojeler sürüldü. Erkeklerin ise saç tıraşları yapıldı. Ardından da olmak istedikleri karakterlere göre kimisine bıyık, kimisine de sakal çizildi. Hayal etkileri karakterlere dönüşen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ise çocuklarının hayallerini gerçekleştiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Kıyafetlerini giyen down sendromlu çocuklar hep birlikte oyunlar oynadı.