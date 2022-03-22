DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR RENGARENK ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ - Son Dakika
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DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR RENGARENK ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ

22.03.2022 14:51

Antalya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri, süsledikleri rengarenk çoraplarıyla 'Neşeli Ayaklar' farkındalık yürüyüşüne katıldı.

Antalya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri, süsledikleri rengarenk çoraplarıyla 'Neşeli Ayaklar' farkındalık yürüyüşüne katıldı.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için süsledikleri çoraplarla katıldıkları 'Neşeli Ayaklar' farkındalık yürüyüşünde bir kez daha down sendromunun hastalık değil genetik farklılık olduğu mesajını verdi.

Merkezde, 21 Mart heyecanı günler öncesinden başladı. Down sendromlu öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) düzenlenecek farkındalık yürüyüşü için aileleri ve eğitmenlerinin desteğiyle rengarenk çoraplara ponponlar dikti, kağıttan kestikleri çiçekleri, kelebekleri yapıştırdı.

Down sendromlu çocuklar, bu özel gün için dilediklerince süsledikleri çoraplarla AÜ Kampüsü'nde düzenlenen Neşeli Ayaklar farkındalık yürüyüşüne katıldı. Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin birlikte gerçekleştireceği etkinlikte down sendromlu çocuklar, her biri ayrı renklerdeki çoraplarını giydi, alkışlar ve birlikte söylenen şarkılar eşliğinde yürüdü.

'Hayatı paylaşmaya engel yok', 'Tıpkı sizin gibiyiz +1 Farkla' 'Dünya farklılarla güzel' yazılı dövizlerin taşındığı yürüyüş, konserler ve oyunlarla sona erdi.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR RENGARENK ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR RENGARENK ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR RENGARENK ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ

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Kaynak: DHA

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