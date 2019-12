Down sendromlu çocuklar ve aileleri yılbaşı etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Eskişehir'deki down sendromlu çocuklar ve aileleri yılbaşı etkinliğinde bir mekanda buluşarak birbirleri ile kaynaşıp eğlenerek tanıştılar.



Down Sendromu Derneği Eskişehir Temsilcisi Uğur Yavuz, down sendromlu çocukları ve ailelerini bir araya getirmek, tanıştırmak ve sohbet etmeleri için yılbaşı etkinliği düzenlediklerini söyledi. Dernek olarak Eskişehir'de 2 yıldır aktif bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Yavuz, "Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, aileler, down sendromlu çocuklar ve dernek gönüllüleri unutulmaz bir gece yaşadılar. Bu etkinliği düzenleyen Eskişehir Vos 26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ve etkinliğimize destekte bulunan Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Mehmet Taş'a çok teşekkür ederim" dedi.



Down Sendromu Derneği Eskişehir Temsilcisi Uğur Yavuz ve Eskişehir Vos 26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen; Eskişehir'de bulunan Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Mehmet Taş'a, etkinliğe desteklerinden dolayı ayrı ayrı plaket taktim ettiler. - ESKİŞEHİR