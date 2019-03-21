Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocuklar Vosvoslarla Tur Attı

Down Sendromlu Çocuklar Vosvoslarla Tur Attı

18 dakika önce

Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla "Kromozom Saymayan Dostlar" temasıyla down sendromlu çocuklar için "vosvos gezisi" düzenlendi.

Down Sendromlu Çocuklar Vosvoslarla Tur Attı, System.String[]
Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla "Kromozom Saymayan Dostlar" temasıyla down sendromlu çocuklar için "vosvos gezisi" düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yürüttüğü "Farklılıklarımızla Yaşıyoruz Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi kapsamında, Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu ve Gelişim Üniversitesinin iş birliği, Wolkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklar resim ve balonlarla süslenmiş 30 vosvosla tur attı.

Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulunun bahçesinde toplanan çocuklar öğretmeni veya velisi refakatinde araçlara bindi.

Konvoy halinde Gümüşpala alt geçitten Reşit Paşa Caddesi boyunca vosvoslarla 1 saat gezen down sendromlu çocuklar, turu tamamlayarak döndükleri okul bahçesinde 200 balonu gökyüzüne bıraktı.

Down sendoruma farkındalık yaratmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, Avcılar'da özel eğitime devam eden öğrenciler için konser verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA

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