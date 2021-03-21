Mersin'de "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütüyle ve uçurtma uçurarak renkli bir gün geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, düzenledikleri etkinlikte down sendromlu 18 çocuğu aileleriyle Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Gelincik Tepesi yamaç paraşütü iniş alanında ağırladı.

Yamaç paraşütüyle gökyüzünün tadını çıkaran çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın söylediği şarkılarla da doyasıya eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Özel çocuklarımızla birlikte her şeyi yapabileceğimizi, her engeli aşabileceğimizi görmek istedik. Onlar yamaç paraşütü yaptılar, uçurtma uçurdular. Onlarla birlikte ben de çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Habibe Tanış da yamaç paraşütüyle ilk defa uçtuğunu ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

Nurgül Sevgen de keyifli bir gün geçirdiğini ifade etti.

Yamaç paraşütü deneyimini değerlendiren Cansu Coşkun da hiç korkmadığını ve etkinliğin çok güzel olduğunu söyledi.

Down sendromlu çocukların aileleri de etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinlik, down sendromlu çocukların üzerinde +1 yazan balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.