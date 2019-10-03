Son Dakika Haberleri: Down sendromlu çocuklara atlı terapi
Son Dakika Genel Haber

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

1 saat önce

Down sendromlu çocuklara atlı terapi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara at üzerinde terapi eğitimi veriliyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara at üzerinde...

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara at üzerinde terapi eğitimi veriliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara at üzerinde terapi eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından down sendromlu çocuklar adına hazırlanan proje hayata geçirildi. Proje kapsamında kentteki down sendromlu çocuklar ile arkadaşları Arslanbey Mesire Alanındaki mini hayvanat bahçesine getirilerek at bindi. Down sendromlular için başlatılan çalışmayı yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çocuklarla konuşup onlara çeşitli hediyeler verdi.

Down sendromlu çocuklar için haftanın 5 günü burada at biniciliği adı altında terapi uygulamasının yapılacağını söyleyen Başkan Güngör, "Down sendromlu çocuklara aileleri ve binicilerin refakatinde haftanın 5 günü burada terapi ile ata bindirme uygulaması yapılıyor. Bu çalışmanın çocuklarımızın gelişmesine büyük katkı olacağını düşünüyoruz. Bende bu etkinliği yerinde gördüm ve çok mutlu oldum. Aileler de mutlu ve çocuklarımız da ata binmek suretiyle birazda olsa ev ortamından uzaklaşmış oluyorlar. Kendilerinin de hayata tutunmaları için ciddi bir katkı olduğunu düşünüyorum. Uygulama yeni, arkadaşları tebrik ederim ve ailelerden de Allah razı olsun" diye konuştu.

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları
Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AK Parti'nin çekirdek oyu yüzde 30'un altına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 03:01:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down sendromlu çocuklara atlı terapi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]