Down Sendromlu Çocuklara Ziyaret
42 dakika önce
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down Sendromlu Melekler Derneğini (DOSEM) ziyaret etti.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
ve İl Başkanı Akif Gür
, 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down Sendromlu Melekler Derneğini (DOSEM) ziyaret etti.
Ziyarette, down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenen Özdemir ve Gür, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Özdemir, down sendromuna dikkat çekmek, toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla down sendromlu çocukların eğitim gördüğü merkezi ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Burada eğitim gören çocuklarımızı sevdik. Onlar da bizi sevdiler. Çocuklarımızın eğitim gördükleri mekanları yerinde görme fırsatımız oldu. Çocuklarımızın sadece yılda, ayda ve bir günde kutlanan etkinliklerde değil her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." dedi.
Gür de, "Onlar bizim evlatlarımız ve onların hayatlarını kolaylaştırma çabasındayız. Her daim olduğu gibi el ele gönül gönüle çocuklarımıza hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:10 Kaynak: AA
AK Partili Heyetten Skandal Sözler: Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar
En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var