Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocuklara Ziyaret

Down Sendromlu Çocuklara Ziyaret

42 dakika önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down Sendromlu Melekler Derneğini (DOSEM) ziyaret etti.

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down Sendromlu Melekler Derneğini (DOSEM) ziyaret etti.

Ziyarette, down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenen Özdemir ve Gür, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Özdemir, down sendromuna dikkat çekmek, toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla down sendromlu çocukların eğitim gördüğü merkezi ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Burada eğitim gören çocuklarımızı sevdik. Onlar da bizi sevdiler. Çocuklarımızın eğitim gördükleri mekanları yerinde görme fırsatımız oldu. Çocuklarımızın sadece yılda, ayda ve bir günde kutlanan etkinliklerde değil her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." dedi.


Gür de, "Onlar bizim evlatlarımız ve onların hayatlarını kolaylaştırma çabasındayız. Her daim olduğu gibi el ele gönül gönüle çocuklarımıza hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:10 Kaynak: AA

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