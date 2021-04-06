Down sendromlu çocuklardan Adana İl Sağlık Müdürü Nacar'a teşekkür - Son Dakika

Adana'da raporları yenilenen ve muayeneleri yapılan down sendromlu 21 çocuk, desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'a teşekkür etti.

Nacar, down sendromlu çocuklar ve aileleriyle Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bahçesinde bir araya geldi.

Down sendromlu çocuklara gereken desteğin sağlandığını ifade eden Nacar, onların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Daha sonra raporları yenilenen ve muayeneleri yapılan 21 çocuk, İl Sağlık Müdürü Nacar'a teşekkür ederek kendi yaptıkları tabloyu hediye etti.