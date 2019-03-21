Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocuklardan Deprem Tatbikatı

Down Sendromlu Çocuklardan Deprem Tatbikatı

14 dakika önce

Ankara'da, down sendromlu çocuklarda deprem farkındalığı oluşturulması ve depremlere karşı hazırlık amacıyla tatbikat düzenlendi.

Down Sendromlu Çocuklardan Deprem Tatbikatı, System.String[]
Ankara'da, down sendromlu çocuklarda deprem farkındalığı oluşturulması ve depremlere karşı hazırlık amacıyla tatbikat düzenlendi.

AFAD'ın desteğiyle bir süre önce deprem farkındalığı eğitimi alan Sincan Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, tatbikatta senaryo gereği deprem uyarı sesiyle önce "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı. İkinci deprem uyarı sesiyle öğrenciler binayı tahliye ederek, toplanma alanına intikal etti.

Tatbikata katılan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenlerden alkış aldı.

AFAD eğitmeni Gamze Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikatın anlamlı olduğunu söyledi.

Down sendromlu çocukların deprem farkındalığı konusunda AFAD bünyesinde eğitim aldığını belirten Yıldırım, "Öğrenciler eğitimin ardından okullarında uygulama çalışması yaptılar. Olması gereken her şeyi tam anlamıyla yaptılar. Eşyalarını sabitlediler, okullarında tahliye tatbikatları yaptılar. Sonrasında bize geri dönüş yaparak 'harekete geçtik ve afete hazırız' dediler. Bugün de bu tatbikatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sincan Özel Eğitim Meslek Okulunda görev yapan Ayşe Saçal da deprem farkındalığı eğitiminin ve tatbikatın öğrenciler için kalıcı ve öğretici olduğunu ifade ederek, AFAD yetkililerine teşekkür etti.

Tatbikata katılan öğrenciler ise kendilerini çok iyi hissettiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Ankara, AFAD, Güncel
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