Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocuklardan Mehter Konseri

Down Sendromlu Çocuklardan Mehter Konseri

1 saat önce

Antalya'da, Down Sendromu ve Farkındalık Günü etkinliği kapsamında down sendromlu çocukların oluşturduğu mehter takımının mini konseri, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Down Sendromlu Çocuklardan Mehter Konseri, System.String[]
Antalya'da, Down Sendromu ve Farkındalık Günü etkinliği kapsamında down sendromlu çocukların oluşturduğu mehter takımının mini konseri, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Down Sendromlular ve Engelliler Derneğinin destekleriyle üniversite yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşte, üniversite öğrencileri, down sendromlu çocukların ellerinden tuttu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromlu çocukların dünyasının sevgi üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Bütün dünyanın bu çocuklarınki gibi sevgi üzerine kurulması gerektiğini belirten Hacıcaferoğlu, "Donw sendromlu çocukları sevmemiz lazım. Onları bir birey olarak kabul etmeliyiz. Bu çocukların özel eğitimle birlikte ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz." dedi.

Hacıcaferoğlu, özel bireylerin eğitimine katkıda bulunmak için 32 antrenörün desteğiyle haftanın bir günü de olsa spor desteği verdiklerini anlattı.

Down Sendromlular ve Engelliler Derneği il temsilcisi Gülcan Ay, bu bireyler ile ilgili toplumsal farkındalığın yeterli olmadığını, insanların ön yargılı olmamaları gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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