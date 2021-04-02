Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi - Son Dakika

Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi

02.04.2021 22:39

Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi -Isparta'da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı gönülleri fethetti Isparta'da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı 'Otizm Farkındalık Günü' kapsamında gösteri sundu.

Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi

-Isparta'da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı gönülleri fethetti

ISPARTA - Isparta'da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı 'Otizm Farkındalık Günü' kapsamında gösteri sundu. Gösteri vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördü.

Isparta Belediyesi'nin destekleriyle 2019 yılında Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği bünyesinde down sendromlu çocuklardan kurulan mehteran takımı, 'Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli kardeşlerini yalnız bırakmadı. Isparta Belediyesi Mehteran takımının eğitim verdiği grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka gösteri sundu. Gösteriyi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları Hakkı Kaya ve Fahretdin Gözgün ile vatandaşlar yakından takip etti.

4 eser çalan down sendromlu mehteran takımı, uyumuyla dikkat çekerken gönülleri de fethetti. Down sendorumlu mehteran takımına konserde belediye mehteran takımı eşlik etti. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar da telefonlarıyla videolar çekerek, mehteran takımına büyük ilgi gösterdi.

"24 kişilik engelli takımımız var"

Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, 2 yıl önce Isparta Belediyesi'nin destekleriyle mehteran takımı kurduklarını belirterek, belediye mehteran takımının çocukları 6 ay gibi kısa bir sürede yetiştirdiğini söyledi. Yüceer, "6 ay gibi kısa bir sürede belediyeler işbirliği projesinde Türkiye birincisi olduk. Dünya Otizm günümüz kutlu olsun. Amacımız küçük programlarla farkındalık oluşturmak. 24 kişilik engelli takımımız var. Bugün hasta olan çocuklarımız katılamadı. Tek başlarına mehteran takımımız hazır" dedi.

"He 59 çocuktan 1'i otizmli"

Nefes Otizm Derneği Başkanı Fatime Sarıyıldız da mehteran gösterisi öncesi yaptığı konuşmada, her 59 çocuktan 1'inin otizmli olduğunu belirtti. Bu oranın 7-8 yıl önce 150'de 1 çocuk olduğunu kaydeden Sarıyıldız, "Farkında mısınız? Otizm her gün artıyor. Bu durumu görmemezlikten gelemeyiz. Otizm bir millet ödevi olmalı, herkese fark ettirilmeli ve erken tanıya ulaşabilmeliyiz. 2000'li yıllardan bu yana özel eğitim alanında ülkemiz çok yol aldı. Ama halen istenen seviye ve kalitede değiliz. Halen alan mezunu özel eğitim öğretmenlerimiz yeterli sayıda değil. Tanınamayan binlerce çocuk var. Saha araştırması ve aile hekimlerimizin otizm tarama yapması konusunda daha fazla çabaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Aileler zorluklar yaşıyor"

Otizmli ailelerin yaşadığı zorluklara değinen Sarıyıldız, "Anne ve babalarımız otizmli bir çocuk sahibi olmanın toplum tarafında bilinmeyişinin çok ağır ve acımasız davranışlara maruz kalarak ödüyorlar. Aklınıza gelebilecek her zaman yer, kişi, varlıklarında dışlanma ve acıma duygularıyla baş etmek durumunda kalıyorlar. Sosyal hayattan yüzde 80 oranında izole bir hayat sürmek zorunda kalıyorlar. Otizmli ailelerin hasta olmaya hakkı yok. Çünkü çocuklarını emanet edebilecekleri herhangi bir kuruluş yok" dedi.

"Belediye olarak bu çocuklarımızın her an yanındayız"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise otizmli çocuklara her zaman ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi. Başdeğirmen, "Bu çocuklarımız kolay bir yaşantı içerisinde değiller. Biz bunları görüyoruz. Ailelerinin ne kadar sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Aileleri takdirle karşılıyorum. Normal bakımdan daha fazla ilgi gösteriyorlar. Devletimizin bu konuda birçok desteği var. Eğitim ve normal hayatlarına devam edebilmeleri için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar içerisinde devlet ve bizler destek veriyoruz. Belediye olarak bu çocuklarımızın her an yanındayız" diye konuştu.

Gösterinin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mehteran takımında yer alan çocuklara madalyalarını verdi. Daha sonra mehteran takımı üyeleri, otizmli çocuklarla birlikte gökyüzüne mavi balon saldılar.

Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi
Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi
Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi
Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi

Şükrü Başdeğirmen, İstihdam, Isparta, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı         
23:21
Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı         
23:09
Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız         
22:02
Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber         
21:11
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 23:56:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei