Down sendromlu çocuklardan parmak ısırtan lezzetler - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), yemek atölyesinin kapılarını özel çocuklar için açtı. Cupcake yapan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), özel çocukları misafir etti. Yemek atölyesinde cupcake yapma etkinliği düzenlenerek, özel çocuklara kek yapmanın incelikleri öğretildi. Etkinliğe Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de katılarak, yapılan kekleri tattı. - DÜZCE