Down Sendromlu Çocuklardan Sahne Performansı
40 dakika önce
Down sendromlu çocuklardan sahne performansıMUĞLA - Marmaris'te down sendromlu öğrenciler sahne aldı.
Down sendromlu çocuklardan sahne performansı
MUĞLA - Marmaris
'te down sendromlu öğrenciler sahne aldı. Ritim eğitmen Yüksel Bağcı'dan ders alan özel çocuklar, sahnede hem çaldı hem de söyledi. Bununla yetinmeyen öğrenciler bir de Kerim oğlu oyununu oynadı. Muğla
'nın Marmaris ilçesinde buluna Martılar Özel Eğitim Kurumu'da eğitim gören down sendromlu özel çocuklar muhteşem bir etkinliğe imza attı. Bir ay boyunca ritim eğitmeni Yüksel Bağcı'dan ders alan öğrenciler sahneye çıkıp hem çaldı hem de söyledi. Şarkı söyleme ve enstrüman çalmakla yetinmeyen özel çocuklar Ege
Bölgesi'ne ait Kerimoğlu halk oyununu da oynadı. Armutalan
Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte ilçede yaşayan sanatseverler salonu doldurdu. Özel çocukların bir ay gibi kısa bir sürede konsere hazırlandıklarını belirten okulun kurum psikoloğu Reyhan Dönmezer Atila, "Çocuklarımız için tarifi olmayan eşsiz bir deneyimdi. Bize bu deneyimi yaşatan Yüksel hocamıza teşekkür ediyorum. Farklı etkinliklerle çocuklarımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Bu onlar için çok farklı bir deneyimdi. Hepsi çok keyif aldı. Keyif aldıkları gözlerinden okunuyordu zaten, aileleri de aynı şekilde çok keyif aldı" dedi.
Gösteri sonrası salonu dolduran yüzlerce kişi özel çocukları uzun süre alkışladı. Etkinlik sonrası konuşan özel çocuklar, sahneye çıktıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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