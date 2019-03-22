Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Araç Takla Attı; 4'ü Ağır, 29 Yaralı(Yeniden)

Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Araç Takla Attı; 4'ü Ağır, 29 Yaralı(Yeniden)

1 saat önce

İzmir'de Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs, freni boşalınca takla attı.

Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Araç Takla Attı; 4'ü Ağır, 29 Yaralı(Yeniden), System.String[]
İzmir'de Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs, freni boşalınca takla attı. Yan yoldaki bir başka otomobile çarpan servis aracında bulunan 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de bugün sabah saatlerinde Zülfikar Yüksel idaresindeki 35 AEM 253 plakalı okul servis minibüsü, Bayraklı'dan  down sendromlu öğrencileri  alarak, Karşıyaka Meslek Eğitim Merkezi'ne gitmek üzere hareket etti. İçinde öğrenciler ile yakınlarından oluşan 28 kişinin bulunduğu servis aracı, Karşıyaka yönüne giderken, Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatının bulunduğu yan yolda, iddiaya göre freni boşalınca takla attı. Beton bariyerleri devirerek karşı şeride geçen ve Önder Acılar'ın kullandığı 35 KF 8463 plakalı otomobile çarpan minibüs ters döndü. Kazada minibüste bulunan şoför dahil 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Yaralılara müdahaleden görüntü

-Yaralıların sağlık görevlilerince ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:53 Kaynak: DHA

Bayraklı, İzmir, Güncel
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