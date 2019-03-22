Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Midibüs Devrildi: 34 Yaralı (3)
1 saat önce
VALİLİK: KAZADA 34 KİŞİ YARALANDIİzmir'in Bayraklı ilçesinde, Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'ne down sendromlu çocuklar ve bazılarının yakınları ile eğitimcilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazayla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.
VALİLİK: KAZADA 34 KİŞİ YARALANDI İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, Örnekköy
Mesleki Gelişim Merkezi'ne down sendromlu çocuklar ve bazılarının yakınları ile eğitimcilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazayla ilgili İzmir Valiliği
tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kazada, özel eğitim merkezine giden öğrencilerle araçta bulunan eğitimciler dahil olmak üzere 34 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çeşitli hastanelerde yaralılarımızın takip ve tedavileri devam etmekte olup, bazı yaralıların taburcu işlemlerine başlanmıştır. Şu an için hayati tehlike taşıyan yaralı bulunmamaktadır" denildi.
İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:04 Kaynak: DHA
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