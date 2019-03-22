Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır 29 Yaralı

Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır 29 Yaralı

1 saat önce

İZMİR'de, down sendromlu çocukların taşındığı minibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır 29 Yaralı, System.String[]
İZMİR'de, down sendromlu çocukların taşındığı minibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Yan yoldaki otomobile de çarpan servisteki 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Kaza, sabah saatlerinde,  Bayraklı'daki Şehir Hastanesi inşaatının bulunduğu yan yolda meydana geldi. Bayraklı'dan down sendromlu öğrencileri  Karşıyaka Meslek Eğitim Merkezi'ne götürmek üzere alan Zülfikar Yüksel yönetimindeki 35 AEM 253 plakalı servis minibüsünün, iddiaya göre, freni boşaldı. Yüksel'in kontrolünden çıkan minibüs, beton bariyerlere çarparak, karşı şeride geçip, Önder Acılar'ın kullandığı 35 KF 8463 plakalı otomobile de çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, minibüsteki down sendromlu çocuklar, bazılarının yakınları, eğitimciler ve şoför dahil 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 29 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:09 Kaynak: DHA

Bayraklı, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır 29 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]