Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır 29 Yaralı (2)
26 dakika önce
BİNMELERİ GEREKEN SERVİS BOZULMUŞİzmir'in Bayraklı ilçesinde, Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'ne down sendromlu çocuklar ve bazılarının yakınları ile eğitimcilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.
BİNMELERİ GEREKEN SERVİS BOZULMUŞ İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, Örnekköy
Mesleki Gelişim Merkezi'ne down sendromlu çocuklar ve bazılarının yakınları ile eğitimcilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Çocukların sabah başka servise binmeleri gerektiği; ancak araç bozulduğu için kaza yaptıkları midibüse bindikleri öğrenildi.
Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nce oluşturulan krize müdahale ekibi de hastaneleri dolaşıp, çocuklar ve aileleri ile görüşmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi
, 29 yaralıdan birçok çocuğun taburcu edilerek, evlerine gönderildiğini söyledi.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:56 Kaynak: DHA
Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı
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