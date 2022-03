Down sendromlu çocukların anneleri, SMA hastası Nazlıcan için yardım kermesi düzenledi - Son Dakika

IĞDIR'da yaşayan 4.5 yaşındaki SMA hastası Nazlıcan'a yardım toplamak amacıyla kermes düzenlendi. Down sendromlu çocukların anneleri tarafından Beylikdüzü Halk Pazarı'nda düzenlenen kermes, saat 18.00'e kadar devam edecek.

Iğdır'da yaşayan Tip-1 SMA hastası 4.5 yaşındaki Nazlıcan için, Beylikdüzü'nde down sendromlu çocukların anneleri tarafından yardım kermesi düzenledi. Beylikdüzü Halk Pazarı içinde kurulan kermese, down sendromlu 4 yaşındaki Zeren de katıldı.

2 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Gönüllülerden Nida Uğurlu, Nazlıcan'ın durumundan internetten haberdar olduklarını belirterek "Buradaki arkadaşlarımın çoğunun özel gereksinimli çocukları var. Biz Nazlıcan'a destek olmak istedik çünkü, bu çocukların herkesin desteğine ihtiyacı var. Tedaviye ulaşabilmeleri için 2 milyon dolar para toplamaları gerekiyor. Biz de ona elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Nazlıcan Iğdır'da yaşıyor. Şu an 4.5 yaşında ve çok acil tedaviye ulaşması gerekiyor. Herkesten destek bekliyoruz. Bugün burada Nazlıcan için kermes düzenledik. Her yerden ürünler toplandı" dedi.Nazlıcan için ne yapılabileceğini düşünürken kermes fikrinin ortaya çıktığını söyleyen gönüllülerden Serpil Kuşdemir ise, "Biz down sendromlu çocukların annesi olarak kendi aramızda Nazlı için ne yapabiliriz diye düşündük. Böyle bir pazar organizasyonu yaptık. Çocuklarımız da bize gün içinde belirli zamanlarda yardım edecek. Zeren de bugün bize yardım ediyor" dedi.