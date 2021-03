Down sendromlu çocukların becerilerini ortaya çıkarıyorlar - Son Dakika

Down sendromlu çocukların becerilerini ortaya çıkarıyorlar

Down sendromlu çocuklara özel eğitim

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde birkaç özel eğitim öğretmeni tarafından kurulan rehabilitasyon merkezinde down sendromlu çocukların eğitimi sağlanırken, sosyal hayatta daha etkin bir şekilde yer almaları hedefleniyor.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Dinar ilçesinde bulanan bir rehabilitasyon merkezi farklı eğitim ve etkinliklerle down sendromlu çocukların topluma kazandırılmasını sağlıyor. Rehabilitasyon merkezi Müdürü Burak Mehmet Öztürk, down sendromunun normal bireylerde bulunması gereken 46 kromozom farklı olarak 47 kromozom bulunması sebebiyle oluşan bir farkındalık olduğuna dikkat çekti. Öztürk, "Biz down sendromunu aslında bir engel olarak görmeyip bir farklılık olarak görüyoruz. Biz bu çocuklarımızın daha ileri bir seviyeye gitmesi için farklı etkinlikler ve eğitimler sunmaktayız. Eğitimlerimiz içerisinde çocukların sosyal yaşamlarını, akademik becerilerini yada çevresel olarak uygulayabilecekleri bütün ihtiyaçlarını, yapabilecekleri farklı durumları elimizden geldiğince daha ileri seviyeye taşımak için değişik eğitim sistemleri uygulamaktayız. Amacımız çocuklarımızın yada bireylerimizin günlük olarak hayatında yapabilecekleri bütün becerilerini, bütün ihtiyaçlarını bağımsız olarak gerçekleştirebilmeleridir. Bütün vatandaşlarımızı down sendromu konusunda bilinçlenmeye ve farkındalığa davet ediyoruz" dedi.