Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocukların Jandarma Sevgisi

Down Sendromlu Çocukların Jandarma Sevgisi

1 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde down sendromlu çocuklar Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Down Sendromlu Çocukların Jandarma Sevgisi, System.String[]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde down sendromlu çocuklar Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. 0

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle, Aybastı Hacıosmanlı Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde bulunan 6 down sendromlu öğrenci, okul yöneticilerinin de katılımı ile Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarete gelen çocuklara Jandarma kıyafeti giydirilerek İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası gezdirildi. Ziyaret sırasında pasta kesilerek çocuklara saat ve boyama kitabı hediye edildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32 Kaynak: İHA

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