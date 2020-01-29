Down sendromlu çocukların judo heyecanı - Son Dakika
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Down sendromlu çocukların judo heyecanı

6 saat önce

Bilecik'te Ertuğrulgazi Etno Federasyonunun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleştirdiği "Kim demiş ki yapamayız" projesi kapsamında down sendromlu çocuklar judoyla tanıştı.

Bilecik'te Ertuğrulgazi Etno Federasyonunun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleştirdiği "Kim demiş ki yapamayız" projesi kapsamında down sendromlu çocuklar judoyla tanıştı.

Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören down sendromlu çocuklar, proje kapsamında görevli judo antrenörleri eşliğinde mindere çıktı.

Judo tekniklerinin öğretilmesinin ardından yapılan özel müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Yapılan müsabakalar protokol üyeleri ve aileler tarafından ilgiyle izlendi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk down sendromlu çocuklara madalya verdi.

Şentürk, karşılaşmaları izlerken heyecan duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Spor, insan hayatına anlam katar. Sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak da birlikte bir şeyleri başarma becerisi geliştirir. Özel çocuklarımızın spor yapabileceklerini burada gördük. Yüzmede olduğu gibi farklı branşlarda da çok iyi performans gösteriyorlar. Bugün judoyla tanıştılar. Sonrasında da kendilerini bulabilecekleri spor yapan ağabeylerinin ve kardeşlerinin yanında onlar da düzenli olarak spor hayatına sahip olacaklar."

Down sendromlu çocukların judo heyecanı

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:37 Kaynak: AA
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