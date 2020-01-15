Down sendromlu çocukların kayak keyfi - Son Dakika

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademe özel eğitim öğrencileri, Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

UNESCO Kulübü'nün etkinlikleri kapsamında özel eğitim öğrencileri ile İlkadım Gazipaşa İlkokulu öğrencilerinin yanı sıra velileri, Akdağ Kayak Merkezi'ne gitti.

Özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerin bir arada kaynaşmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen gezide çocuklar kızakla kayak yaptı.

Kar eğlencesinden sonra dönüş yolunda Çakallı'da menemen yiyen özel öğrencilerin buradaki efe gösterisi de ilgi çekti.