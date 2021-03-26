Down sendromlu çocukların kızak keyfi - Son Dakika

Down sendromlu çocukların kızak keyfi

26.03.2021 12:28
Down sendromlu çocukların kızak keyfi, System.String[]

Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle down sendromlu çocuklar Palandöken Kayak Merkezinde kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle down sendromlu çocuklar Palandöken Kayak Merkezinde kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Aziziye Belediye Başkanlığı ve Türk Kayak Vakfı Erzurum Kayak Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte Aziziye ilçesinde yaşayan 9 down sendromlu çocuk, aileleri ile birlikte Palandöken Kayak Merkezine geldi. Kayak merkezinde Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından hediye verilen down sendromlu çocuklar daha sonra kızakla kaymak için piste geçti.

Palandöken Kayak Merkezinde Başkan Orhan ve aileleri ile birlikte kızağa binen down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklarla birlikte sezonun son zamanlarında kızakla kaymanın keyifli olduğunu ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Birlikte Palandöken'in, dağın keyfini çıkarıyoruz. Bu çocuklarla bizleri buluşturdular. Bunlar bizim için enerji kaynağı, birer hayat kaynağı. Artı 1'in farkındalığını burada hep beraber hissedip, yaşamamız lazım. Kurmuş olduğumuz iletişim, diyalog gayet güzel. Bizler de çocukluğumuza geri dönmüş olduk. Kızak çok keyifli, tesisler çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'de standartları çok yüksek tesisler. Bizler de böyle bir durum yaşamış olduk, çocukluğumuza geri dönmüş olduk. Ama en önemlisi bizim bu çocuklarımızla birlikte vakit geçirmemiz. Bizim enerjimize enerji katıyorlar" diye konuştu.

Down sendromlu Esma Çınar'ın annesi Emine Çınar da, "Çok güzel bir etkinlikti. Devamını bekliyoruz. Çocuklarımız çok eğlendi, bizler de çok mutlu olduk. Çocuklarında, bizimde böyle şeylere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

İlk defa kızakla kaydığını belirten down sendromlu Abdurrahman Uludağ da, bu etkinlikten çok mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise "Türk Kayak Vakfı Erzurum kayak Kulübü ve Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı ile birlikte down sendromlu çocuklarımızı bugün Palandöken Kayak Merkezinde ağırladık. Çocuklarımıza çok güzel kızak kaydırdık. Kulübümüzde ikramlarda bulunduk. Güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" açıklamalarında bulundu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ERZURUM

Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Down sendromlu çocukların kızak keyfi

Belediye Başkanlığı, Aziziye, Erzurum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu çocukların kızak keyfi - Son Dakika


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