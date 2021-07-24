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Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor - Son Dakika

Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor

24.07.2021 10:52
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor, System.String[]

İZMİR'de, başarılarıyla ilham kaynağı olan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz (29), 'Umut Otobüsü' adlı tiyatro oyunundaki başrolü başarıyla canlandırdı, kendisi gibi down sendromlu olan gençlerin hazırladığı 'Güneşli Günlerde Aşkı Düşünmek' adlı filmde rol aldı.

İZMİR'de, başarılarıyla ilham kaynağı olan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz (29), 'Umut Otobüsü' adlı tiyatro oyunundaki başrolü başarıyla canlandırdı, kendisi gibi down sendromlu olan gençlerin hazırladığı 'Güneşli Günlerde Aşkı Düşünmek' adlı filmde rol aldı. Karagöz, profesyonel olarak dizi ve filmlerde rol almak istediğini söyledi.

Okul hayatında bazı akranları ve veliler tarafından kabul görmeyip, güçlüklerle karşılaşan Deniz Ayçe, vazgeçmeden eğitimine devam etti. İki yıllık eğitim veren İzmir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olan Karagöz, İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil öğrenerek mezun oldu. Başarılarıyla ilham kaynağı olan Karagöz, arkadaşlarıyla ilgili çalışmalar yapabilmek için İzmir Down Sendromu Derneği'nin kurucu yönetim kurulu arasında yer aldı. Deniz Ayçe, Latin dansları, halk oyunları, işaret dili, yüzme ve aşçılık eğitimleri de aldı. Aldığı eğitimleri taçlandırmak isteyen Karagöz, dizi filmlerde oynamak istediğini söyledi.

'YAPAMAZSIN DEDİLER AMA YAPTIM'Başarılarında ailesinin verdiği destek ve katkının çok büyük olduğunu vurgulayan Deniz Ayçe Karagöz, kendisine 'Yapamazsın' diyenlerin aksine her işin üstesinden gelmeyi başardığını ifade ederek şöyle konuştu: "Hazırlık sınıfında İngilizce ve Almanca öğrendim. Almanca sınavını geçemeyeceğimi söylediler. Özel ders aldım. Neredeyse bütün kitapları ezberlemiştim. Bana ders veren hocam sınav yaptı, 100 almıştım. Hocam da çok şaşırdı. Aşçılık kursu aldım, çeşitli yemekler yapmayı öğrendim. İşaret dili öğrendim, darbuka çalmayı öğrendim. 'Umut Otobüsü' oyununda gösterdiğimiz performans nedeniyle İtalya'ya davet edildik. İzleyip, beğenenler gelmiş. Beni çok büyük bir hayran kitlesi karşıladı. Bu kadar hayranım olduğunu bilmiyordum."'ARKADAŞLARIMA ÖNDERLİK EDİYORUM'"Down sendromlu bireyler artı 1 farkla sizler gibi normal insanlardır" diyen Karagöz, "İzmir Down Sendromlular Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Yönetim Kurulu'nda yer almak çok güzel. Çünkü annelerle birlikte ben de yönetim kurulundayım. Arkadaşlarıma önderlik ediyorum. Çok sayıda etkinliğimiz oluyor" dedi. Çok sayıda iş başvurusunda bulunsalar da dönüş olmadığını dile getiren Karagöz, "Kafede çalışıyordum, pandemi nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldım. Ancak, artık düzenli olarak çalışmak istiyorum. Arkadaşlarımızla birlikte 'Güneşli Günlerde Aşkı Düşünmek' isimli bir filmde oynadım. Dizi ya da filmde oynamam için teklif gelirse böyle projelerde yer almayı çok isterim" diye konuştu.

Kızına her zaman destek olduklarını ifade eden Seray İlkben Karagöz (60) ise, "Onlara destek verip önlerini açtığınız sürece her şeyi başarabilirler. Doğduğu andan itibaren çocuklarımız eğitim alırsa ileriki yaşlarda iyi seviyelere gelmeleri mümkün" ifadelerini kullandı.


Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor
Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor

Güneşli, Karagöz, İzmir, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu Deniz Ayçe, oyuncu olmak istiyor - Son Dakika


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