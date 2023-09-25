2 gündür aranıyordu! Down sendromlu gencin cesedi bulundu - Son Dakika

2 gündür aranıyordu! Down sendromlu gencin cesedi bulundu

2 gündür aranıyordu! Down sendromlu gencin cesedi bulundu
Son Güncelleme: 25.09.2023 09:07

İzmir'in Karaburun ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu down sendromlu Durukan Hamamcı'nın iki gün süren aramalar sonucunda ormanlık alanda cesedi bulundu. Hamamcı'nın vücudunda herhangi bir darp veya yara izi olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu down sendromlu Durukan Hamamcı'nın (30) iki gün süren aramalar sonucunda ormanlık alanda cesedi bulundu.

JANDARMAYA BAŞVURDULAR

Karaburun ilçesinde oturan down sendromlu Durukan Hamamcı, iki gün önce evinden çıktı. Hamamcı'nın uzun süre eve gelmemesi üzerine endişelenen ailesi, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen jandarma, arama çalışması başlattı. Hamamcı'nın bulunması için AFAD ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara destek verdi.

Down sendromlu Durukan Hamamcı'nın cesedi ormanlık alanda bulundu

YOL KENARINDA BULUNDU

Durukan Hamamcı'nın yaşadığı bölgede, dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanıldı. İki gün arama çalışmaları sonucunda, Hamamcı'nın cansız bedeni Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında, Hamamcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK

Durukan Hamamcı'nın ilk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp veya yara izi olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Karaburun, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 2 gündür aranıyordu! Down sendromlu gencin cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 gündür aranıyordu! Down sendromlu gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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