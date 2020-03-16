Down sendromlu Ebru'nun gelinlik ve kına gecesi hayali gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu Ebru'nun gelinlik ve kına gecesi hayali gerçekleşti - Son Dakika

Down sendromlu Ebru'nun gelinlik ve kına gecesi hayali gerçekleşti

6 saat önce

Kütahya Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, dernek üyesi down sendromlu Ebru Şener'in gelinlik ve kına gecesi hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Down sendromlu Ebru'nun gelinlik ve kına gecesi hayali gerçekleşti, System.String[]

Kütahya Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, dernek üyesi down sendromlu Ebru Şener'in gelinlik ve kına gecesi hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.


Altın, yaklaşık 90 kişinin katıldığı bir organizasyonla 35 yaşındaki Şener için gece düzenlediklerini türküler işliğinde kendisine kanı yakıldığını belirtti.


Şener'in gelinlik giyerek saatlerce gönlünce eğlendiğini belirten Altın, "Kütahya Multipl Skleroz (MS) ve Epilepsi ile Yaşam Derneği olarak down sendromlu Ebru Şener'in hayalini yerine getirdik. Ebru Şener için Kütahya'da bir otel salonun'da temsili bir kına gecesi organize edildi ve kına yakıldı. Gecede, yöresel kıyafetler giyilip şarkılarla oyunlar oynandı. Ebru Şener'in kına gecemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Geceye, Kütahya Zafer Kulübü Başkanı Ümran Öztürk, Kütahya Çölyak Derneği Başkanı Nuray Sayınaer, Kütahya Biyonik kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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