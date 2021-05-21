DOWN SENDROMLU ECE VE SERDAL, AŞIDAN SONRA BİRBİRİNE KAVUŞTU - Son Dakika

DOWN SENDROMLU ECE VE SERDAL, AŞIDAN SONRA BİRBİRİNE KAVUŞTU

21.05.2021 15:30

İzmir'de birbirlerini görmeden duramayan down sendromlu Ece ve Serdal'ı pandemi ayırdı.

İzmir'de birbirlerini görmeden duramayan down sendromlu Ece ve Serdal'ı pandemi ayırdı. Serdal ve Ece'nin çağrısı üzerine down sendromlular aşıda öncelikli sırada yer aldı. Dillere destan aşklarıyla tanınan Ece ve Serdal el ele aşı oldu.

İzmir'de yaşayan down sendromlu Ece Güngör (23) ile Serdar Rodoplu (36) salgın öncesi hemen hemen her gün bir araya geliyordu. Ancak Covid-19 salgını onların bu birlikteliğine engel oldu. Salgın nedeniyle bir yıl birbirlerini göremeyen Serdal ve Ece bunalıma girdi. Serdal'ın annesi, İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ile Ece'nin annesi Pervin Güngör, çocuklarının aşılanması için il sağlık müdürlüğüne başvurdu. Ece ve Serdal'ın aşkı haberlerle gündeme gelince, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart'da down sendromlu vatandaşların aşılanacağı müjdesini verdi. Serdal'ın aşı randevusu daha önce çıkmasına rağmen sevdiğiyle aynı anda aşı olmak istedi, aşı randevusunu Ece'yle aynı tarihe aldı. İğne korkusu nedeniyle aşıdan korkan Ece de Serdal'a görüşebilmek için aşı olmayı kabul etti.

Ece ve Serdal, 15 ay sonra hastanede buluştu. Hastaneye el ele giren ikili COVID 19 ilk doz aşısı olurken de birbirlerinden ayrılmadı. Ece, Serdal'ın elini tutarak aşı oldu.

AŞK ÖN PLANA ÇIKTI, ECE İĞNE KORKUSUNA RAĞMEN AŞI OLDU

Daha önce iğne korkusu nedeniyle zatürre aşısı olmamak için hastaneden kaçan Ece'nin aşı olmamasından korktuklarını ancak aşkın her şeyden üstün geldiğini dile getiren Serdal'ın annesi, İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, 'Koronavirüs sürecinde çocuklarımız risk grubundaydı. Sosyal çocuklar oldukları için bir an önce aşılarını olsun istedik. Aşı önceliği verildi. Anneler olarak çok mutlu olduk. Onları korumak kolay değil. Maske onlar için bir ıstırap. Serdal'ın aşısı 15 gün önce çıkmıştı, ama Ece'den önce aşı olmak istemedi onun sırasının gelmesini bekledi. Ece aşıdan çok korkuyor. Zatürre aşısı olacakken hastaneden kaçmıştı. Ece korktuğu halde Serdal'a sarılarak, elini tutarak sırf sevdiğini görebilmek için aşısını oldu. Biz Ece'nin iğne korkusu olduğundan yaptırmayacak diye çekiniyorduk ama aşk ön plana çıktı. Uzun bir süre sonra kavuştular ve el ele tutuştular. Onlar da biz de çok mutlu olduk. Mutlulukları gözlerinden okunuyor" dedi.

HEP BİR ARADA OLMAK İSTİYORLAR

Bir araya gelen Ece ve Serdal için çok mutlu olduklarını ifade eden Ece'nin annesi Pervin Güngör ise, 'Çocuklarımız pandemide dışarıya çıkamadılar. Onun için aşılama istedik. Çok şükür aşımızı olduk. Pandemi öncesinde çocuklarımız her hafta bir etkinlikte bir araya gelirdi. Direkt eve kapanmak onlara çok zor geldi. Ece, Serdal'ı göremediği süreçlerde online görüntülü görüşme yaptılar. Eskiden hep bir aradaydılar. Zor bir süreç oldu. Hep bir arada olmak istiyorlar. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Bütün çocukların mutlu olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

SERDAL VE ECE ÇOK MUTLU OLDU

'Ece'ye kavuştuğum için çok mutluyum" diyen Serdal Rodoplu, en kısa sürede Ece'yi yemeğe götürmek istediğini dile getirdi. Ece Güngör ise aşıdan çok korkmasına rağmen Serdal'ı görmek için aşı olduğunu söyledi.

DOWN SENDROMLU ECE VE SERDAL, AŞIDAN SONRA BİRBİRİNE KAVUŞTU
DOWN SENDROMLU ECE VE SERDAL, AŞIDAN SONRA BİRBİRİNE KAVUŞTU
DOWN SENDROMLU ECE VE SERDAL, AŞIDAN SONRA BİRBİRİNE KAVUŞTU
DOWN SENDROMLU ECE VE SERDAL, AŞIDAN SONRA BİRBİRİNE KAVUŞTU

Down Sendromu, Koronavirüs, Pandemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOWN SENDROMLU ECE VE SERDAL, AŞIDAN SONRA BİRBİRİNE KAVUŞTU - Son Dakika


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