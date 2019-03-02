Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Ece Yaptığı Elişi Ürünleri Satarak Annesine Ev Almak İstiyor

Down Sendromlu Ece Yaptığı Elişi Ürünleri Satarak Annesine Ev Almak İstiyor

58 dakika önce

Down sendromlu Zeynep Ece Dursun kendi yaptığı el emeği ürünleri kurduğu tezgahta satıyor.

Down Sendromlu Ece Yaptığı Elişi Ürünleri Satarak Annesine Ev Almak İstiyor, System.String[]
Down sendromlu Zeynep Ece Dursun kendi yaptığı el emeği ürünleri kurduğu tezgahta satıyor. Dursun'un en büyük hayali ise kazandığı paralarla annesine ev almak.

Marmaris'te yaşayan 36 yaşındaki Down sendromlu Zeynep Ece Dursun kendi yaptığı elişi ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Örgüyle başladığı elişi ürünlerine kısa sürede farklı ürünleri ekleyen Zeynep Ece, ürünlerini annesiyle birlikte açtıkları tezgahta satışa çıkarıyor. Çanta, kolye, bileklik, bez bebek gibi birçok ürün yapan Zeynep Ece Dursun, tezgahta satış yaparken bile örgü örmeye devam ediyor. En büyük hayalinin kazandığı paralarla annesine ev almak olduğunu belirten Zeynep Ece, "Elişi ürünler yapmaya örgüyle başladım. Keçeden çantalar yapıyorum. Seramik ürünler yapmaya başlayacağım. Kendime atölye açacağım. Anneme ev ve araba alacağım. Okumaya devam edeceğim." dedi. Zeynep Ece'nin çok zeki olduğunu belirten anne emekli öğretmen Ayhan Dursun, "Ece ortaokul mezunu. Son derece zeki bir kız. Önü açılması gereken bir kız. Bu tezgahta gördüğünüz ürünleri kendisi yapıyor. Biz sadece renkleri kendisine gösterdik." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

Bez Bebek, Anne, Marmaris, Yaşam
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