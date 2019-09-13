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Down sendromlu efe'nin videosu yürekleri ısıttı

1 saat önce

AYDIN'da yaşayan ve çalışma azmiyle dikkat çeken down sendromlu Efe Kocaman'ın (27) iş yaşantısından kesitlerin bulunduğu video klip, izleyenleri hayran bıraktı.

Down sendromlu efe'nin videosu yürekleri ısıttı, System.String[]

AYDIN'da yaşayan ve çalışma azmiyle dikkat çeken down sendromlu Efe Kocaman'ın (27) iş yaşantısından kesitlerin bulunduğu video klip, izleyenleri hayran bıraktı. Çalışmayı çok sevdiğini belirten ve hislerini samimi bir dille anlatan Efe'nin o görüntüleri, birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılırken, beğeni topladı.

Ali ve Gönül Kocaman çiftinin 2 çocuğundan büyüyü Efe Kocaman, 5 yıl önce, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Birimler arasında yapılan yazışmaları götürüp getiren Efe, kişiliğiyle tüm çalışanlar tarafından kısa sürede oldukça sevildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, verilen görevi en iyi şekilde yerine getiren ve çalışmayı çok seven Efe'nin bir iş gününde neler yaptığının yer aldığı video klibi, Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde Efe, hislerini de samimi bir dille anlattı. Aktif olmak ve çalışmak gerektiğini belirten Efe, sanatçı olmayı hayal ettiğini, ancak bunu gerçekleştiremediğini belirterek, "Bana verilen evrakların fotokopisini çekiyorum. Evrakları diğer birimlerde imzaya götürüyorum. İşimi de ülkemi de çok seviyorum. Burada çalışan herkesi çok seviyorum" dedi. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve beğeni topladı.

Başkan Çerçioğlu, "Efe 5 senedir bizimle birlikte çalışıyor. Kendisi belediyemizdeki en çalışkan ekip arkadaşlarımdan. Efe'nin de dediği gibi 'Çalışmak lazım.' Biz de Efe gibi güzel çocuklarımızın iş hayatında ve sosyal yaşamda daha aktif olabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aydın, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
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