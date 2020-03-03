Down sendromlu Elif'in trafik polisliği hayali gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu Elif'in trafik polisliği hayali gerçek oldu - Son Dakika

Down sendromlu Elif'in trafik polisliği hayali gerçek oldu

6 saat önce

Siirt'te down sendromlu 14 yaşındaki Elif Gülenmazı, trafik polisi olma hayalini gerçekleştirdi.

Siirt'te down sendromlu 14 yaşındaki Elif Gülenmazı, trafik polisi olma hayalini gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan proje ile Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Mehmetçik İlkokulu bahçesinde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Okulun özel eğitim sınıfındaki 4. sınıf öğrencisi Elif Gülenmazı da Siirt Emniyet Müdürlüğünü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sınıfından alınarak uygulamanın yapıldığı alana getirildi.

Trafik polisi yeleği giydirilerek trafik eğitimi alan Gülenmazı ardından okulun sahasında kurulan özel parkurda polis eşliğinde pedallı eğitim arabası kullandı.

Eğitimini tamamlayarak parkura çıkan Gülenmazı, düdük çalarak kurallara uymayanları uyardı, "Polis oldum, çok güzeldi." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Okul müdürü Mustafa Özkoyuncu, trafik polisi olma hayalini gerçekleştiren Elif'in mutluluğuna tanıklık ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmen Hikmet Aydın da öğrencisi Elif'in yaşadığı sevincin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Down sendromlu Elif'in trafik polisliği hayali gerçek oldu

Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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