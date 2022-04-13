Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp

13.04.2022 11:20
Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 281 gün önce ormanda kaybolan down sendromlu Suriye uyruklu Emine Dandal (17), tüm aramalara rağmen henüz bulunamadı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 281 gün önce ormanda kaybolan down sendromlu Suriye uyruklu Emine Dandal (17), tüm aramalara rağmen henüz bulunamadı. Dandal'ın annesi Ayush Dandal, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.

Safranbolu ilçesi Sarıçiçek Dağı'nda çobanlık yapan ailesiyle birlikte yaşayan Emine Dandal, geçen yıl 6 Temmuz günü annesi su doldurduğu sırada ortadan kayboldu. Kızının 'Anne' diye bağırdığını duyan Ayush Dandal, geri döndüğünde onu göremedi. Ayush Dandal kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için Sarıçiçek Gölü'nün kenarında piknik yapan aileden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı arama timleri sevk edildi. Bölgede günlerce süren arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamadı.

'ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUM'

281 gündür kayıp olan kızından gelecek haberi umutla bekleyen Ayush Dandal, "Öğle saatlerinde su almaya gittim. Bidonlara suyu doldurdum, o esnada Emine 'Anne' diye bağırdı. Ben de Emine buzağılara bağırıyor sandım. Hayvanlar yanıma geldi. 'Emine' diye bağırdım. Etrafı gezdik, bulamadık. Ben de aşağı kadar indim. Orada bir adamla kadına rast geldim. Onlar da polise haber verdiler. Ardından jandarma ve AFAD geldi, o kadar aramalar yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun. Ben kızımın bulunmasını istiyorum, Allah rızası için. Gören, duyan, haber versin ne olur. Kızımın ölüsü ya da dirisinin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.


Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
YORUMLAR
500
'Hayalet ağ' ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi 'Hayalet ağ' ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi Son dakika haberi! Dicle Baraj Gölü'nde fosil yakıtlı teknelere izin verilmeyecek Son dakika haberi! Dicle Baraj Gölü'nde fosil yakıtlı teknelere izin verilmeyecek

Toros Dağları, Safranbolu, Suriye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:19 Sevgilisi tarafından beyzbol sopasıyla şiddet gören Zeynep, şantaj suçundan da dava açtı!
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:29:07. #1.13#
SON DAKİKA: Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement