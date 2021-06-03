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Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu - Son Dakika

Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu

03.06.2021 10:08

Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu Elazığ'da Down sendromlu 30 yaşındaki Enes Polat'ın Mehmetçik olma hayalini, İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi, yüzünün gülmesi için her türlü detay düşünüldü Elazığ'da Down sendromlu 30 yaşındaki Enes Polat'ın Mehmetçik olma hayalini,...

Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu

Elazığ'da Down sendromlu 30 yaşındaki Enes Polat'ın Mehmetçik olma hayalini, İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi, yüzünün gülmesi için her türlü detay düşünüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da Down sendromlu 30 yaşındaki Enes Polat'ın Mehmetçik olma hayalini, İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi. Enes'in mutluluğu için her türlü detayı düşünen jandarma ekipleri, hem asker kıyafeti giydirdi, iz takip köpeğiyle gösteri yapıldı ve resmi bulunan pasta hazırlandı.

Jandarmaya hayranlık duyan Down sendromlu Enes'in annesi Çiçek Tutuş, İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçerek "Enes'in Jandarma olma hayalinin olduğunu ve araçlarını gördüğünde çok heyecanlandığını" iletti. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü birlikte hareket ederek özel bir organizasyon yapıldı. Jandarma ekipleri evine gittiği Enes'e asker kıyafeti giydirdi ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Suat Kenç tarafından karşılanan Enes, jandarma araçlarının bulunduğu alana götürüldü. Görevli personeller tarafından araçlara bindirilen Enes'e tanıtım yapıldı, özel olarak hazırlanan iz takip köpeği Dost'un gösterisi izlendi. Hazırlanan üzerinde resmi olan yaş pastayı İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldız ile kesen Enes'e oyuncak Jandarma aracı da hediye edildi.

Her türlü detayın düşünülerek hayali gerçekleştirilen Enes, daha sonra Jandarma aracı ile evine bırakıldı. Anne Çiçek Tutuş Enes'in hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür etti.

Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu
Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu

İl Jandarma Komutanlığı, Mehmetçik, Jandarma, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Down sendromlu Enes'in Mehmetçik olma mutluluğu - Son Dakika


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