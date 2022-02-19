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Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor - Son Dakika

Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor

19.02.2022 09:54

Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan down sendromlu Erdinç Atal, yanık sesiyle usta dengbejlere adeta taş çıkarıyor.

Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan down sendromlu Erdinç Atal, yanık sesiyle usta dengbejlere adeta taş çıkarıyor.

Tatvan'da dengbejlik yapan 22 yaşındaki down sendromlu yanık sesiyle herkesi büyülüyor. Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği'nin de özel başkanı olan Atal, yanık sesi ve seslendirdiği dengbej şarkılarıyla adeta usta dengbejlere taş çıkarıyor.

Dedesine özenerek dengbejlik yaptığını anlatan Atal, özellikle Dengbej Şakiro'yu çok sevdiğini ve onun şarkılarını sık sık seslendirdiğini söyledi. Yakın çevresine konserlere verdiğini dile getiren Atal, dengbejliği çok sevdiğini söyledi.

Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor
Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor
Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor
Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor
Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor

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Araştırma, Bitlis, su, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor - Son Dakika


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