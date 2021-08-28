Down Sendromlu Futbol milli takım kampı Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında Down Sendromlu Futbol Milli Takım kampı Kayseri'de gerçekleştirilecek. 29 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Kayseri'nin Talas ilçesinde kamp yapacak olan ay yıldızlı milli futbolcular 3 de hazırlık maçı oynayacak.

Futbol milli takım kampında 4 antrenör ile 11 futbolcu yeralacak. Günde çift idman yapacak milliler, 4-11 Ekim 2021 tarihinde İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanacak. Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı, "Günde çift idman yapacağız. Erciyes Üniversitesi spor salonunda antrenmanlarımızı yapacağız. 10 günlük kampta 3 de hazırlık maçı oynayacağız. Kayserispor futbol okullarından 3 takım ile de bu süreçte maç oynayacağız" dedi. - KAYSERİ