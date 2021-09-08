Down Sendromlu Futsal Milli Takım kampı sona erdi

Down Sendromlu Futsal Milli takımının Kayseri kampı sona erdi. Ay Yıldızlı futbolcular, iki hazırlık maçı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın 4-11 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmadan önce 29 Ağustos'ta başlayan Kayseri kampı sona erdi. Ay yıldızlı futbolcular 2 hazırlık maçı yaptı.

Milli Takım Antrenörü Uğur Arı, Kayseri kampının çok verimli geçtiğini ifade ederek Kayserispor futbol okullarından oluşan takım ile 2 kez hazırlık maçı oynadıklarını, ilk maçı 6-4 kaybederken ikinci maçı 7-5 kazandıklarını söyledi. - KAYSERİ