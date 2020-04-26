Down sendromlu genç kumbarasını Kızılay'a bağışladı - Son Dakika

Down sendromlu genç kumbarasını Kızılay'a bağışladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden ve ilçede tanınan simalardan olan down sendromlu Özgür Yaman kumbarasında biriktirdiği paraları Kızılay'a bağışladı.

Çorlu'da Kemalettin Mahallesi'nde ikamet eden Özgür Yaman'ın ailesi Kızılay Çorlu Şubesi'ni arayarak down sendromlu olan çocuklarının kumbarasında biriktirdiği parayı Kızılay'a bağışlamak istediğini söyledi.

Annesi Emine ve babası Osman Yaman ile birlikte Kızılay görevlilerini evinin balkonunda bekleyen ve karşılayan Özgür, görevlileri karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşadı.

Özgür'ün gösterdiği bu duyarlı davranışın son derece anlamlı olduğunu ifade eden Kızılay Çorlu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Yamanoğlu, "Özgür bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Sağ olsun hep bizimle beraber ve destek veriyor. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz" dedi. Özgür'ün kumbarasını bağış olarak teslim alan Kızılay yöneticisi Yamanoğlu da Özgür'e Kızılay yeleği ve ajanda hediye etti.

Bu tip kampanyalara duyarsız kalmayan down sendromlu Özgür Yaman'ın daha önce de Çorlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan 15 Temmuz İlkokulu Bağış kampanyası ile terörle mücadele kapsamında yürütülen Afrin Operasyonu'na destek amacıyla kumbarasını bağışladığı kaydedildi.