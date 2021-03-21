Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi - Son Dakika

Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi

21.03.2021 19:09
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi, System.String[]

Aksarayspor taraftarı özel genç Fahrettin Önemli'ye 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününde sürpriz yapılarak maç için özel izin çıkarıldı.

Aksarayspor taraftarı özel genç Fahrettin Önemli'ye 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününde sürpriz yapılarak maç için özel izin çıkarıldı. Evinden alınarak stada getirilen genç, protokol tribününde valinin koltuğunda maçı izleyip sloganlar attı.

Aksaray'da iki kardeşi anne ve babası ile birlikte yaşayan Down Sendromlu özel genç Fahrettin Önemli'ye 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle büyük bir sürpriz yapıldı. Vali Hamza Aydoğdu'ya sosyal medyadan ulaşan baba Mustafa Önemli, oğlunun fanatik taraftarı olduğu 68 Aksaray Belediyespor maçlarını sürekli izlemeye gittiğini ancak pandemi nedeniyle uzun zamandır müsabakaları izleyemeyen oğluna 21 Mart'ta Aksaray'da oynanacak 68 Aksaray Belediyespor - Bayrampaşaspor müsabakasını izleyebilmeleri için yardım istedi.

Vali Aydoğdu'dan özel genç Fahrettin'e büyük sürpriz

Karşılaşmanın yapılacağı günün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olması nedeniyle özel genç Fahrettin Önemli'ye sürpriz yapmak isteyen Vali Hamza Aydoğdu, gerekli izinler alınarak özel çocuk Fahrettin'in çok istediği Aksarayspor maçını izlemesini sağladı. Baba Mustafa Önemli ile özel çocuk Fahrettin Önemli gerekli izin evrakları ile evinden alınarak maçın yapılacağı Dağılgan Stadyumuna götürüldü. Burada çok sevdiği 68 Aksaray Belediyespor'un soyunma odasını ziyaret eden Fahrettin Önemli teknik heyet ve sporcularla selamlaştı. Karşılaşma öncesi sahaya futbolcularla birlikte çıkan Fahrettin Önemli hayranı ve taraftarı olduğu takım oyuncuları ile fotoğraf çektirdi. Vali Hamza Aydoğdu'nun özel misafiri olarak Şeref tribününde 68 Aksaray Belediyespor ile Bayram Paşaspor müsabakasını izleyen Önemli, maç boyuncu taraftarı olduğu Aksarayspor'a destek verdi.

Özel çocuk Fahrettin'in babası Mustafa Önemli 14 yaşındaki oğlu ile taraftarı oldukları Aksarayspor maçlarını sürekli izlemeye geldiklerini söyledi. Pandemi tedbirleri kapsamında uzun süredir taraftarı oldukları takımın maçlarını izleyemediklerini aktaran Önemli, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne denk gelen Aksarayspor maçını izlemek istediklerini ve bu konuda Vali Hamza Aydoğdu'ya sosyal medyadan mesaj yazarak mümkün olursa özel çocuğu Fahrettin ile birlikte takımın maçını izlemek istediklerini yazdığını söyledi. Vali Aydoğdu'nun kısa sürede kendilerine dönüş yaptığını ve çok sevindiklerini ifade eden Önemli, alınan izinlerle özel bir günde oğlu ile birlikte Aksarayspor maçını izlediklerini bu nedenle çok mutlu olduklarını belirtti. Down Sendromlu oğlunu Allah tarafından kendilerine verilen bir melek olarak gördüklerini anlatan baba Önemli, sağlam herkesin bir engelli adayı olduğunu belirtti. Önemli, ihsanların Down Sendromlu, otistik veya engelli olabileceğini herkesin engelli gruplarına sahip çıkarak her zaman sevgilerini bir adım önde olarak göstermesi gerektiğini vurguladı. - AKSARAY

Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi
Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi

Down Sendromu, Hamza Aydoğdu, Aksaray, 21 Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Down Sendromlu genç, maçı özel izinle vali koltuğunda izledi - Son Dakika


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