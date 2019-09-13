Son Dakika Haberleri: Down sendromlu genç temsili antrenörlük yaptı
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Down sendromlu genç temsili antrenörlük yaptı

57 dakika önce

Aziziye Gençlik Merkezi 'Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi'nin çalışmaları kapsamında down sendromlu Serhat Yener, temsili antrenörlük yaptı.

Down sendromlu genç temsili antrenörlük yaptı, System.String[]

Aziziye Gençlik Merkezi 'Sağlıklı Yaşam ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Atölyesi'nin çalışmaları kapsamında down sendromlu Serhat Yener, temsili antrenörlük yaptı.

Gençlik lideri Yaser Taşkesenlioğlu tarafından, sığınmacılara yönelik olarak yürütülen futbol çalışmalarına katılan Yener, bir günlüğüne antrenör olarak sahaya çıktı.

Kaleciler ve futbolcularla yakından ilgilenen ve yapmaları gereken hareketleri anlatan Yener'e, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de yardımcı oldu.

Antrenmanı izleyen Gençlik Lideri Taşkesenlioğlu, Serhat Yener'in spora olan ilgisinin diğer sporculara örnek olduğunu ve benzeri uygulamanın diğer çocuklarada örnek teşkil ettiğini söyledi.

Aziziye, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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