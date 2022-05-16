Down sendromlu gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika
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Down sendromlu gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

16.05.2022 22:08

Erzincan'da yaşayan down sendromlu gencin asker olma hayali, jandarma ekiplerinin özverisiyle gerçekleştirildi.

Erzincan'da yaşayan down sendromlu gencin asker olma hayali, jandarma ekiplerinin özverisiyle gerçekleştirildi.

Kent merkezinde ikamet eden 21 yaşındaki Yalçın Kaya'nın asker olma isteği üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Evinden alınarak jandarmaya getirilen Kaya'ya üniforma giydirilip asker selamı ve tekmil öğretildi. Komutanlara selam vererek hayal ettiği askerliği yaşayan Kaya'nın mutluluğu görenleri duygulandırdı.

Eğitimli köpeklerin gösterisini izleyip zırhlı araçlara bindirilen Kaya'ya ailesi, yakınları ve öğretmenleri de eşlik etti.

Down sendromlu gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi
Down sendromlu gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi
Down sendromlu gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi
Down sendromlu gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi
Down sendromlu gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Down sendromlu gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika


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