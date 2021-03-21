Down sendromlu gencin itfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu Ramazan Ünlü'nün (19) itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi.

Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney, down sendromlu öğrenicisinin arzusunu gerçekleştirebilmek için belediyeye müracaat ederek, talebini iletti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla hazırlanan itfaiye ekipleri, konuk ettikleri Ramazan Ünlü ile göreve çıktı.

Senaryo gereği yangın alarmının ardından özel kıyafetleri giyen down sendromlu genç, itfaiye aracıyla şehirde tur atıp İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde yakılan ateşi söndürdü.

İtfaiye erlerinin kullandığı alet ve teçhizatlarla ilgili bilgi verilen Ünlü'ye görevinin ardından Başkan Savran tarafından başarı madalyası ve hediye takdim edildi.

Görev arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ünlü, gazetecilere, hayaline kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Savran da özel insanların topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ramazan'ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu. Hayalini gerçekleştirdik, ona bir de madalya verdik. Özel insanlarımızın özel eğitimlerle topluma kazandırılması için çalışma yapan öğretmenlerimiz var. Ben de bir hekim olmam nedeniyle bu tür talepleri çok önemsiyorum." diye konuştu.

Ünlü'nün öğretmeni Tarkan Güney ise zaman zaman sosyal aktiviteler için okul dışına çıktıklarında, kendisine her fırsatta itfaiyeci olmak istediğini söyleyen öğrencisi için gösterilen duyarlılık dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Etkinliğin, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"nde gerçekleşmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Güney, "Belediye Başkanımız ve itfaiye personeli ricamızı kırmadı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Ramazan'ı çok mutlu ettiler." dedi.

İtfaiye personeli Abdullah Yalçın da sık sık aralarında görmek istedikleri Ünlü'nün de artık gönüllü bir itfaiye eri olduğunu kaydetti.